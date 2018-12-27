قضايا الدولة: لا نطعن على أحكام إذا تضمنت حقا للمواطن.. صور

أكد المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمى لهيئة قضايا الدولة، أنه إذا ثبت حق المواطن، وتبين أن الحكم الذى صدر لصالحه وافق صحيح القانون؛ في هذه الحالة لا نقيم الطعن، ويتم تقديم مذكرة إلى رئيس القسم الفني، بتوصية، تتضمن عدم جواز الطعن.



وقال، فى تصريحات لـ"صدى البلد": "إذا ثبت عدم صحة الجهة الإدارية ولم تقدم مستندات تؤكد موقفها؛ فهنا الهيئة لن تتوانى عن الطعن، وهذا ما حدث فى دعاوى "ترسيم الحدود"، و"أوبر وكريم"، و"القمح المسرطن".



واستطرد: "نعترف ان بعض الطعون قد لا تكون على هوى بعض المواطنين، إلا أن مستشارى الهيئة لن يخونوا القَسَم، وبالتالى دورنا يكون عرض وجهة نظر الجهة الإدارية التى ننوب عنها امام القاضى ، وهو الذى يفصل فى النهاية."



وكان "صدى البلد" استضاف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، من بينها دعاوى التعويض التي أقامتها الهيئة ضد "الإخوان"، وفى نهاية اللقاء منح الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس التحرير، المستشار سامح، درع الموقع.