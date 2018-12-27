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تعرف على الخدمات الجديدة المقدمة من القوات المسلحة للتجنيد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
محمد إبراهيم
شهدت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية تطورا في كافة المجالات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في التطوير الإداري والإنشائي والتكنولوجي للوصول لأرقى النظم العلمية والعملية للمصريين بالداخل والخارج.

فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية فيديو"إدارة التجنيد والتعبئة" والذى أوضح مراحل التطوير التى شهدتها الإدارة ومنها:-

- اللجان التجنيدية والقضائية بالخارج والتى ساهمت فى تسهيل الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والرد على استفساراتهم.

- فتح شباك خدمات للعاملين المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- توفير الخدمات التجنيدية لذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مقابل.

- توفير لجان تجنيدية لشباب التجنيد بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

كما ساهمت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية فى مكافحة فيروس سي فتم فعليا الكشف على مليون و 200 ألف مواطن خلال الفترة من أبريل 2016 إلى أكتوبر 2018 وتم تقديم العلاج ل6603 من خلال 7 مراكز طبية بمستشفيات القوات المسلحة على مستوى الجمهورية.

وتيسيرا على الشباب تم استحداث شهادة المعاملة التجنيدية على شكل بطاقة الرقم القومي و12 وسيلة تأمين بدلا من الشهادة الورقية مما يساعد على الحفاظ عليه والتداول في المعاملات التجنيدية وتقوم إدارة التجنيد والتعبئة بشكل دورى التواصل من خلال الفيديو كونفرنس بالتواصل مع مناطق التجنيد والتواصل مع الشباب لحل مشكلتهم.

ولأول مرة في تاريخ إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية تم تنفيذ المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد
https://tagned.mod.gov.eg، ويعتبر هذا المركز طفرة كبرى وغير مسبوقة لإدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية لتستكمل مسيرة حافلة بالإنجازات تحت شعار"الواجب-الشرف-الأمانة".

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