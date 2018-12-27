بشاير الخير هدية السيسى لسكان العشوائيات..نواب البرلمان: نموذج حضاري يؤمن حياة كريمة للمواطنين..ويؤكدون:لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط..ويشمل الملاعب الرياضية وبعض المشروعات الحرفية

زعيم الأغلبية: مشروع بشاير الخير نموذج للتكافل المجتمعي

السجيني: بشاير الخير نموذج غير مسبوق لتعاون المجتمع المدني مع الدولة

سحر طلعت: الرئيس واجه مشكلة العشوائيات من جذورها

برلماني: بشائر الخير 2 مثال حي لتعاون المجتمع المدني ومؤسسات الدولة



أشاد عدد من نواب البرلمان بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب بالإسكندرية ، حيث أكدوا أن مشروع بشاير الخير هو نموذج للتكافل المجتمعى من الدولة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، كما أشادوا بالجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة بصفة عامة والقوات المسلحة الباسلة ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بصفة خاصة والتي ساهمت بشكل كبير في القضاء على العشوائيات بمختلف المحافظات المصرية في ضوء المشروع القومي العملاق الذي أطلقه الرئيس للقضاء على العشوائيات، وأوضحوا ان المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل حرصت الحكومة والمساهمين على أن يشمل الملاعب الرياضية وبعض المشروعات الحرفية والصناعية الصغيرة، فأصبحت لا تختلف عن أى مجمع سكنى فى منطقة راقية.



أشاد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب بالإسكندرية ، مؤكدا أن حلم القضاء على العشوائيات وتطويرها بات واقعا فى ظل توجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي لخلق مجتمع إنسانى أفضل لأهالينا.



وأوضح فى تصريحات صحفية له أن مشروع بشاير الخير هو نموذج للتكافل المجتمعى من الدولة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى .



وطالب القصبى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بزيادة دورها الهام فى بناء مصر الجديدة مع مؤسسات الدولة قائلا: إحنا كلنا هنبنى مصر بتوحدنا يدا بيد وصفا واحدا لأن المنظومة الناجحة تستدعى منا جميعا التعاون والتكافل فيما بيننا .



وأضاف القصبى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل هامة اليوم أبرزها قضية النمو السكانى وهى أخطر من مكافحة الإرهاب لأنها تلتهم موارد التنمية والتى تسعى الدولة جاهدة فى توفيرها من خلال خطوات الإصلاح الاقتصادى لذلك يجب علينا جميعا أن نتحمل المسئولية ونتشارك فى بناء مصر الجديدة.



وأشاد المهندس أحمد السجينى، الأمين العام للأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الإسكان بغيط العنب (بشاير الخير 2) بمحافظة الإسكندرية.



وقال "السجينى"، فى تصريحات له ، إن مشروع بشاير الخير يعد نموذجا غير مسبوق فى تعاون المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة المختلفة سواء المحافظة أو المنطقة الشمالية أو القائمين على صندوق تحيا مصر أو البنوك وغيرهم من شركاء نجاح ساهموا بشكل وطنى وبمنتهى التفانى فى تحقيق حلم تحويل منطقة كانت عبارة عن عشوائيات غير آمنة وعشوائيات خطرة، وأيضا جزء من الأراضى كانت عبارة عن مستنقعات ومقالب قمامة عشوائية إلى هذا النموذج الحضارى الذى يعتبر على أعلى مستوى من مستويات النسق الحضارى.



وأضاف: "فكرة أن ينتقل المواطن إلى العيش الكريم شامل الملاعب الرياضية وبعض المشروعات الحرفية والصناعية الصغيرة والوحدات السكنية، فهو نموذج يجب أن نقدم التحية لمن ساهم وفكر ومول ونفذ هذا المشروع".



وتابع: "وهنا أتحدث بصفتى مواطنا سكندريا وليس بصفتى أمينا عاما للأغلبية البرلمانية أو رئيسا للجنة الإدارة المحلية، فكنت أرى هذه المناطق فى السابق كيف كانت فى حالة رديئة والآن أصبحت لا تختلف عن أى مجمع سكنى فى منطقة راقية، وندعو المجتمع السكندرى وجميع من لديهم حس وطنى لاستكمال بشاير الخير 3 و4 حتى نستطيع معا القضاء على جميع البؤر العشوائية والمناطق غير الآمنة".



وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية، التحية والشكر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحرصه على اقتحام مشكلة العشوائيات بمختلف المحافظاتـ مشيدة بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي "بشائر الخير 2" بمنطقة غيط العنب في كرموز غرب محافظة الإسكندرية.



وقالت "مصطفى" فى بيان لها إن الرئيس السيسى واجه مشكلة العشوائيات من جذورها، معربة عن سعادتها الغامرة خلال مشاركتها ومتابعتها ورؤيتها على الطبيعة بالإنجاز الفني والمعمارى والهندسي رفيع المستوى لهذا المشروع.



وأشادت النائبة بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة بصفة عامة والقوات المسلحة الباسلة ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بصفة خاصة والتي ساهمت بشكل كبير في القضاء على العشوائيات بمختلف المحافظات المصرية في ضوء المشروع القومي العملاق الذي أطلقه الرئيس للقضاء على العشوائيات.



وأشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الإسكان في غيط العنب "بشاير الخير 2" بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أهميته في توفير سكن كريم للأهالي الذين عانوا لسنوات طوال من السكن غير الآدمي بمناطق تشكل خطورة عليهم.



وأشار مشهور، فى بيان، إلى أن المشروع يعتبر خير مثال على تعاون المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتحقيق حلم تحويل منطقة كانت عبارة عن عشوائيات خطرة، إلى هذا النموذج الحضاري الذي يؤمن حياة كريمة للمواطنين.



وأوضح أن المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل حرصت الحكومة والمساهمين على أن يشمل الملاعب الرياضية وبعض المشروعات الحرفية والصناعية الصغيرة، فأصبحت لا تختلف عن أى مجمع سكنى فى منطقة راقية، بالاضافة الى مراكز لتنمية قدرات المواطنين وتعليمهم الحرف المهنية مثل النجارة والسباكة.



وطالب النائب، جميع المؤسسات المعنية، سواء حكومية أو مدنية، بالتكاتف؛ لإنجاز بشاير الخير 3 و4، مشيرا إلى أنها خطوات مهمة في طريق القضاء على العشوائيات والذي يعد ضرورة حتمية لبناء الدولة.

