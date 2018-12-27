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ثقافة

لا للعنف في المجتمع.. محاضرة بثقافة الدقهلية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية حيث عقدت مكتبة أتميدة محاضرة بعنوان "ﻻ للعنف في المجتمع" تناولت كيفية مواجهة ظاهرة العنف والآثار السلبية لها وتأثيرها على المجتمع وكيفية التخلص منها عن طريق التأثير في ثقافة الأفراد ونشر المحبة والمودة بينهم ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل لتفريغ طاقاتهم.

كما نفذت مكتبة رأس الخليج محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي كضمانة للتواصل والبناء" أوضح خلالها إيهاب عبد الفتاح أن التواصل بين البشر هو تبادل الرأي والمعلومات في شتي المجالات مع احترام حرية الرأي وحرية التفكير ومن أثار الحوار الثقافي تبادل الخبرات وثقة الفرد بنفسه ودفعه لتنمية قدراته.

في سنتماي أقامت المكتبة الثقافية محاضرة بعنوان "دور ذوي القدرات الخاصة في تنمية المجتمع" تناول خلالها محمد الطحان كيفيه توفير الخدمات اللازمة لذوي القدرات الخاصة على اختلاف إعاقتهم وقدراتهم مثل سن القوانين الخاصة بهم، وتوفير مراكز خاصة، ودمجهم مع باقي أفراد المجتمع.

كما نظم بيت ثقافة الجمالية محاضرة بعنوان "الحفاظ على البيئة والإشراف البيئي" أشار خلالها أسعد عبد الله لمفهوم البيئة والنظام البيئي ومما يتكون ومفهوم التلوث وأسبابه ودور المجتمع في التصدي لظاهرة التلوث.

وفي إطار أنشطة نوادي الأدب عقد نادي الأدب ببيت ثقافة السنبلاوين أمسية شعرية شارك فيها عبد الفضيل السروي، ومحمد عبد المعطي، محمد فتح الله.

كما استعرضت مكتبه العيادية مواهب مختلفة في مجالات الشعر والإلقاء بالتعاون مع مركز شباب العيادية، شارك فيها مجموعة من الأطفال ومنهم إسماعيل محمد وألقى قصيدة السراج المنير والطفل محمد العربي وألقى قصيدة حسن الخلق.

ونفذت مكتبة دماص ورشة فن تشكيلي للرسم الحر باستخدام الألوان الخشبية والفلوماستر.

كما أقامت مكتبة اللاوندي حوار مفتوح مع الأطفال حول العام الميلادي الجديد وكيفية استقباله والعمل على تحقيق ما لم يتحقق في 2018.

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