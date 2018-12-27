ثقافة المنوفية تناقش تاريخ المحافظة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة المنوفية أمس وعقد الفرع الصالون الثقافي الثاني بعنوان "المنوفية الأرض والإنسان" بمبنى مديرية الثقافة بالمنوفية.





بدأت فعاليات الصالون السادسة مساء وتحدث خلاله د. سيد مكاوي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة المنوفية والشاعر عبد الرحمن البيجاوي موجه بالتربية والتعليم سابقا عن تاريخ المنوفية منذ البداية حتى الوقت الراهن وتم رصد حقائق عن المحافظة وتدرج الحديث عن عدد الشخصيات والزعماء من أبناء المنوفية الذي تقلدوا عدد من المناصب والحديث عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتفالا بمئوية ميلاده، أعقبها عرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية قدمت خلاله عدد من الأغاني منها "الرضا والنور، عاش اللي قال، تلاه فقرة شعرية لبعض شعراء المحافظة.





واختتم الصالون بتحديد عنوان الصالون القادم "الوحدة الوطنية ثقافة الاختلاف وقبول الآخر" احتفالا بأعياد الميلاد المجيد، يذكر أن الصالون يعقد الثلاثاء الأخير من كل شهر.





وضمن نشاط نادي التكنولوجيا أقام مكتبة منشاة سلطان محاضرة بعنوان "تطوير الحاسب الآلي" تناول فيها عمرو شرف الدين مدرب بالنادي تطوير الحاسب من حيث الحجم طريقة الاستخدام والغرض من الاستخدام.



