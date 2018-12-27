نائب قضايا الدولة: توافق بين مستشارى الهيئة على القانون وننتظر إقرار البرلمان.. صور

أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن قانون هيئة قضايا الدولة، تم إعداده بموافقة مستشارى وأعضاء الهيئة، وإرسالة لوزارة العدل، وعرضه على مجلس الوزراء، وهو الآن أمام مجلس النواب.



وأضاف فى تصريحاته لـ"صدى البلد" أن جميع أعضاء الهيئة تتمنى مناقشة القانون وإقراراه قبل انتهاء عمل مجلس النواب، وسنفعل النصوص الدستورية التى تتضمن صلاحيات الهيئة بمجرد إقرار القانون.



كان "صدى البلد" استضاف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، من بينها دعاوى التعويض التي أقامتها الهيئة ضد جماعة الإخوان، وفى نهاية اللقاء قام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير بمنح المستشار سامح درع الموقع.