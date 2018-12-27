ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نائب قضايا الدولة: توافق بين مستشارى الهيئة على القانون وننتظر إقرار البرلمان.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
المستشار سامح سيد
المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
جودت عيد - محمد زهير
أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن قانون هيئة قضايا الدولة، تم إعداده بموافقة مستشارى وأعضاء الهيئة، وإرسالة لوزارة العدل، وعرضه على مجلس الوزراء، وهو الآن أمام مجلس النواب.

وأضاف فى تصريحاته لـ"صدى البلد" أن جميع أعضاء الهيئة تتمنى مناقشة القانون وإقراراه قبل انتهاء عمل مجلس النواب، وسنفعل النصوص الدستورية التى تتضمن صلاحيات الهيئة بمجرد إقرار القانون.

كان "صدى البلد" استضاف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، من بينها دعاوى التعويض التي أقامتها الهيئة ضد جماعة الإخوان، وفى نهاية اللقاء قام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير بمنح المستشار سامح درع الموقع.

ترشيحاتنا

كدبة بيضا يقترب لـ 2 مليون جنيه

نائب قضايا الدولة: توافق بين مستشارى الهيئة على القانون وننتظر إقرار البرلمان.. صور

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

فتحي عبد الوهاب يكشف سبب إعجابه بصور السيلفي المثيرة

حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

من أين يبدأ الصف خلف الإمام

وزير التعليم: تابلت أولى ثانوي مصمم ليكون للدراسة فقط

ميلانيا ترامب بجاكيت أنيق فى العراق...وهذه تكلفته

شاهد.. تريزيجيه يفاجئ والدته في حفل زفافه

مشروع أمام اليونسكو للاعتراف بالـ كسكسي كتراث عالمي

حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته

شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

فيديو

عمرو عبد الحميد: الزيادة السكانية خطر يهدد مصر مثل الإرهاب
أمل مندى: قلت للرئيس إن أحوال ذوي الهمم تغيرت للأفضل منذ 2014.. فيديو
عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو
شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه
تريزيجيه يبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟