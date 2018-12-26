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ثقافة

لونها بلونك.. احتفالية بثقافة أسيوط

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالبدارى احتفالية بعنوان لونها بلونك بالتعاون مع إدارة شباب البداري والمجتمع المدني.

وبدأت الفعاليات بورشة فنية للفوم مع الفنانة ولاء حلمي تلاها اغنية لعلي محمد أحد مواهب الموقع، ومشاركة أطفال حضانة عبد الرقيب في ورشة تشكيلات الفوم، كما شاركت ثقافة البدارى بمجموعة من الفقرات منها فقرات تمثيلية لمواهب مدرسة الجزيرة القبلية بالبداري بعنوان الاحترام، ثم فقرات شعرية لمواهب البداري.

واختتمت الاحتفالية بتفقد معرض فني للرسم للموهوبة منار محمد، وتكريم كل من إدارة البداري التعليمية، وفريق عمل مبادرة لونها بلونك ومتابع من وزارة الشباب والرياضة، وفريق العرض الفني "الاحترام " ومدرسة الجزيرة القبلية بالبداري .

كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة كتاب منهاج المسلم الصغير تحدثت خلالهاعلا جمال حول الصدق والأمانة والأخلاق التي يتسم بها الأطفال.

وفى سياق متصل أقام بيت ثقافة منفلوط ندوة لمناقشه كتاب النموذج المصري للوحدة الوطنية أوضح خلالها د. محمد رمضان أن الإسلام كان سباقا في الدعوة إلى التعايش، مشيرا لنموذج للوحدة الوطنية في الإسلام وحماية الآخر.

كما قدمت مكتبة آل عابدين بموشا ورشة لإعادة تدوير المخلفات في أشكال فنية تمكنهم من إعادة استخدتمها في أشكال فنية مع الفنانة نسرين شوقى حنا.

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