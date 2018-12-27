نشاط مكثف لمستقبل وطن فى المحافظات.. تنظيم فعاليات لتيسير الخدمات على المواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار..والحزب يستكمل حملة احنا معاك بالغربية

مستقبل وطن يوقع بروتوكولا لمحاربة الأمية بالغربية

مستقبل وطن ينظم حملة تطوير وتجميل وإزالة القمامة فى دار السلام

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم حملة تنظيف وتجميل مركز المحمودية

مستقبل وطن بالقليوبية ينظم قافلة بيطرية فى طوخ



شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات القليلة الماضية نشاطا مكثفا، حيث قام الحزب بتنظيم عدد من الفعاليات التي تهدف لتيسير الخدمات على المواطنين فى المحافظات على كافة المستويات التعليمية أو الصحية أو المساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار.



كشف المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، عن أنه فى إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن واستكمالا لحملة (احنا معاك) وقع أمين الحزب بالغربية محمد العريبى، بروتوكول تعاون بين الحزب والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمرى وبحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.



كما تم وضع خطة طموحة للقضاء على الأمية فى محافظة الغربية خلال ثلاثة أعوام.



ونظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القاهرة، حملة لتطوير وتجميل وإزالة القمامة ودهان الأرصفة، بشارع الفيوم، في دار السلام، وذلك في إطار حملة الحزب لتنظيم حملة شاملة لنظافة وتجميل محافظات مصر.



وشلمت الحملة خلال فعالياتها في حي دار السلام تطوير وتجميل، وإزالة القمامة، ودهان الأرصفة، وإصلاح أعمدة الإنارة الغير مفعلة، وأعمدة أخرى قام الأهالي بتقديم شكاوي منها نتيجة خروج السلوك منها مما كان يؤدي لإيذاء المارين.



وقالت أمانة الحزب بمنطقة دار السلام، أن الحزب يتواجد دائمًا بشوارع دار السلام لخدمة أهالي المنطقة، ويسعى لخلق حلول دائمة لمشكلات الحي، وأوضح أن فعاليات الحملة قسمت على يومين داخل الدائرة بدأت فعاليات اليوم الأول، بتنظيف الشوارع وإصلاح أعمدة الإنارة وتطوير البنية الأساسية للحي، وشارك العديد من الأمناء وأعضاء الأمانة وعدد من الاهالي والأطفال في تجميل ودهان الرصيف والأعمدة.



وقدمت أمانة الحزب، الشكر لمسئولين حي دار السلام برئاسة العميد طارق اليمني رئيس الحي، على المجهودات المبذولة وتعاونهم مع الامانة، مطالبا الأهالي بالحفاظ على ما قام به الشباب اليوم من تطوير وتجميل المنطقة، وعدم إلقاء القمامة إلا في العربات المخصصة لها.



ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى، ومبادرة حزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل رفع المخلفات وتجميل ونظافة شوارع الميادين والمراكز فى جميع محافظات مصر.



كما نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، حملة لتطوير وتنظيف وتجميل شوارع المحافظة؛ تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتجميل وتطوير الميادين بالمدن والقرى في إطار الدور الاجتماعي والخدمي للمواطنين والأحزاب.



وقامت أمانة الحزب بمركز المحمودية، بإزالة القمامة أمام المستشفى العام والإدارة الصحية والإسعاف ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وشارع زهران، أمام معصرة البربرى وأمام صيدلية الدكتورة ليلى أبو العطا ووهبة الخولي.



وشارك في الحملة قيادات الحزب بالمركز وشباب الحزب بالمراكز والقرى المختلفة وتم رفع أطنان من القمامة من الأماكن المذكورة.



ونظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القليوبية، قافلة بيطرية بقرية بلتان التابعة لمركز طوخ بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة أمل العسيلى وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز طوخ، إن القافلة هدفها الكشف على الثروة الحيوانية لأهل القرية حيث تم الكشف على عدد من الأبقار والجاموس والأغنام وإعطاء العلاج اللازم مجانا و تجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والكشف على الطيور واعطاء العلاج اللازم.



ومن جانبه، قال موفق الكيلانى، أمين الإعلام بالمحافظة، إن القافلة تأتى ضمن عدد من القوافل البيطرية التى ينظمها حزب مستقبل وطن بالقليوبية بكل قرى ومراكز المحافظة بهدف توفير الكشف والعلاج بالمجان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير الإرشاد المطلوب لزيادتها.

