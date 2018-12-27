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حوادث

السبت.. مجلس الدولة ينظم دورة تدريبية لأعضاء إدارات الفتوى الجدد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
ينظم مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، دورة تدريبية للمستشارين أعضاء إدارات الفتوى الجدد للعام القضائي 2018/2019، في الفترة من السبت المقبل حتى الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً بديوان عام مجلس الدولة بقاعة المؤتمرات الدور الرابع .

ويشارك في إلقاء المحاضرات كل من المستشارين الدكتور ممدوح صديق درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة مفوضي الدولة وعضو المجلس الخاص، وأحمد عبد التواب، وأحمد منصور، ومحمود إسماعيل عثمان، والدكتور محمد حسن زينهم، ومحمود فوزي نواب رئيس مجلس الدولة.

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