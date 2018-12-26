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الشباب والرياضة بالدقهلية تطرح أراضي بمراكز الشباب لإقامة مشروعات استثمارية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:52 م
أراضي
أراضي
همت الحسينى
أعلنت مديرية الشباب والرياضه بالدقهلية فى بيان إعلامى صادر عنها اليوم عن وجود فرص استثمارية بالمديرية عباره عن طرح مزايدة علنية بنظام BOT كحق انتفاع لقطع أراض تنفذ عليها مشاريع عليها عباره عن 5 صالات أفراح وملعب وحمامين سباحة.

فيما تأتى القطع المطروحة كمال يلى حمام سباحة تدريبى بمركز شباب الخيارية وصالة افراح بمركز شباب بهوت وحمام سباحة تدريبى بنادى اتحاد المنزلة و صالة افراح بمركز شباب مدينة المنصورة وصالة افراح بمركز شباب السمارة وملعب بمركز شباب السمارة وصالة افراح بمركز شباب مدينة اجا و وصالة أفراد بمركز شباب ابو داود السباخ .

ومن ناحيته رمضان شوربه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن القطع التى ستطرح للاستثمار يتكون لإقامة مشروعات علي و أن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة وفي نفس الوقت تقديم خدمات أفضل وتحسين مستوي المنشآت الحكومية المقامة واستغلال الأراضي والأماكن والأراضي الفضاء لاقامة منشآت خدمية ورياضية .
الشباب والرياضة بالدقهلية تطرح أراضي بمراكز الشباب لإقامة مشروعات استثمارية
الشباب والرياضة بالدقهلية تطرح أراضي بمراكز الشباب لإقامة مشروعات استثمارية

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