خبيرة تجميل تنهي الجدل حول تسبب الفيتامينات في زيادة الوزن

قالت منار صبري خبير التجميل ان الحصول على الفيتامينات في علاج تساقط الشعر أمر مهم للغاية في الحد من هذه المشاكل، حيث ان من اهمها الزنك البيوتين.



وتابعت صبري في تصريحات عبر ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك بعض الفتيات يشتكين عند الحصول على الفيتامينات من أنها تزيد من الوزن، أو أنها تقوم بزيادة انبات شعر الجسم بشكل كبير.



وأضافت صبري أنه يمكن تدارك هذه المشكلة عبر استخدام أنواع من الفيتامينات بتركيزات أقل، وذلك لتجنب هذه المشكلة، حيث يمكن ان تقوم الفتاة بسؤال الصيدلي عبر استخدام فيتامينات بتركيزات أقل، وبالتالي الحصول على الفائدة منه دون التسبب في ضرر.



ومن جانبها اكدت ان الحصول على الفيتامينات مع حدوث مشكلة تساقط الشعر، يمكن ان تكون احد الحلول السريعة لإنبات الشعر، وتعويض الجسم عما يفقده من عناصر مهمة بداخله.