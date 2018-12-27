جامعة القاهرة تستضيف أمين عام جامعة الدول العربية ..اليوم

تنظم جامعة القاهرة في العاشرة صباح اليوم الخميس 27 ديسمبر الجاري بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة وبمناسبة مرور 110 عامًا على إنشاء الجامعة، ندوة بعنوان "تجربتي".



وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى أن الندوة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ويتحدث خلالها السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تأتي في إطار الاحتفال بمرور 110 عامًا على إنشاء الجامعة، مشيرًا إلى ضرورة تعريف الطلاب بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر للاقتداء بها ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية في مستقبل الدولة الوطنية.