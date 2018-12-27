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حوادث

السبت.. محاكمة 17 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
محمد زهير
تنظر الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا على 75 متهما، من بينهم "محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر"، وبالسجن المؤبد على محمد بديع وباسم عودة وآخرين، وبأحكام بالمشدد على باقى المتهمين.

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