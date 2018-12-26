ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ببركة السبع ويطالب باليقظة التامة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:48 م
مدير أمن المنوفية
مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس بركة السبع
محمد امين
تفقد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، فى جولة ميدانية الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية والاقتصادية شملت كنيسة العذراء بطوخ طنبشا – كنيسة ماري جرجس بركة السبع - مركز شرطة بركة السبع، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب والتقى بالضباط والأفراد .

وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات.

ترشيحاتنا

الصحة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا

6 فوائد لا تتوقعها عند تناول البطاطا

الفيس بوك يكشف جريمة بشعة لطبيب قتل زوجته وهى نائمة

مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو

برباعية..محمد صلاح يقود ليفربول لفوز سهل على نيوكاسل ويغرد علي القمة

لو مش قادر تروح السجل المدني أو مشغول وعاوز تستخرج شهادة ميلاد من بيتك.. اتبع الخطوات الآتية

بينها الخليج العربي.. 4 مناطق مرشحة لانطلاق الحرب العالمية الثالثة.. فيديو

وكيل حسين الشحات يحسم موقفه من الانضمام لـ الأهلي في يناير

محمد الحلو يعلق على حقيقة تخدير وإصابة الأسد في كليب بشرى

محمد صلاح يتساوى مع أوباميانج في ترتيب هدافي الدوري الانجليزى..فيديو

فتحي عبد الوهاب عن فيلم كباريه: أمر واقع وهيتحقق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

أسامة كمال لـ الوزير والغفير: عايزين ايه في 2019
السويدي: السيسي اتخذ قرارات جريئة لإحداث التنمية وأمامنا فرصة ذهبية لتطوير الصناعة
موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته
حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو
لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟