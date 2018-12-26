مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ببركة السبع ويطالب باليقظة التامة

تفقد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، فى جولة ميدانية الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية والاقتصادية شملت كنيسة العذراء بطوخ طنبشا – كنيسة ماري جرجس بركة السبع - مركز شرطة بركة السبع، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب والتقى بالضباط والأفراد .



