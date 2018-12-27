غرفة شركات السياحة تعلن تحركاتها بالقطاع.. حسام الشاعر: 40 % زيادة في الأعداد السياحية خلال 2018.. وباسل السيسي: 24 شركة سياحية وقعت عليها جزاءات..أحمد إبراهيم: ١٦٠٠ شركة وثقت عقودها لتنفيذ العمرة

رئيس غرفة الشركات السياحية:

موازنة تقديرية للتدريب بقيمة ٢.٥ مليون جنيه

فوضى السياحة الإلكترونية تفقد الثقة فى المقصد المصرى

نادر عياد: تعديل القانون والسماح الشركات باستيراد سيارات من موديلات سابقة

على المانسترلى : معسكرات تدريب خارج القاهرة لأصحاب شركات السياحة



عقدت غرفة الشركات السياحية أمس اجتماعا للجمعية العمومية للغرفة، وذلك لمناقشة عدة ملفات هامة تهم القطاع السياحي، بحضور حسام الشاعر رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة.



وقال الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أنه تم اتخاذ خطوات لتطوير وميكنة غرفة الشركات السياحية لتكون الشركات الأعضاء قادرة على أداء خدماتها إلكترونيا دون الذهاب إلى الوزارة عبر ربط إلكتروني بين الغرفة والوزارة وكشف "الشاعر" أن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وافقت على موازنة تقديرية للتدريب بقيمة ٢.٥ مليون جنيه مؤكدا أن هناك اهتماما بالتدريب عقب هجر العمالة السياحية القطاع نتيجة انحسار السياحة، لأن برامج التدريب ستشمل كافة الوظائف بدء من صاحب الشركة حتى أصغر موظف بالشركة ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ذلك.



وأشار رئيس غرفة شركات السياحة أنه تم عقد اجتماعات مع وزارة السياحة حول منظومة الربط الإلكترونى، للتيسير على الشركات، ليتم إدارة العمل من مكتب الشركة، مضيفا أن الجمعية العمومية اتفقت على زيادة مخصص الرحلات لأعضائها لزيادة التواصل "، لافتا أنه تم تشكيل اللجان الفرعية للغرفة.



وتابع: "تم فصل السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق عن السياحة الخارجية برئاسة جورج عزت نظرا لأهمية التخصص للتخصص فى هذا المجال، مشددا على أن السياحة الإلكترونية تواجه تحدى كبير، أبرزها بعض من يعملون عبر الويب سايت بدون ترخيص مما يعرض سمعة السياحة المصرية للخطر نظرا لغياب الرقابة"، وحذر الشاعر أنه حال عدم السيطرة على السياحة الإلكترونية سيتم فقد الثقة فى المقصد السياحى المصرى وسيتم استبدالنا بالشركات الخارجية مكملا: "إن لم نضع ذلك فى الاعتبار ستموت السياحة الإلكترونية قبل أن تلد".



وعن النقل السياحى قال أنه يتم السعي لتطوير نشاط النقل السياحى وفى إطار ذلك تم توثيق دراسة للحلول المطروحة سيتم عرضها على وزارة السياحة أبرزها فتح استيراد الأتوبيسات المستعملة وسيارات الليموزين بالإضافة إلى دراسة مواجهة مشكلة عجز السائق السياحى.



وقال حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن القطاع السياحي شهد زيادة في الأعداد بنسبة 40% خلال 2018 مقارنة بالعام الماضي ، وأكد الفترة الراهنة تتطلب التوجه نحو تطوير الطرق السياحية مشيرا الى ازدواج طريق أبوسمبل بالإضافة إلى ضرورة فتح الطريق الشرقي المسمي بطريق طيبة الذي يختصر المسافة بين الغردقة والأقصر ويوفر ساعتين، واستكمل رئيس غرفة الشركات السياحية أن طريق شرم الشيخ – القاهرة يحتاج إلى نظرة أخرى من أجل تطويره .



في ذات السياق، قال نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحة بغرفة الشركات السياحية أن آخر دراسة حول طاقة النقل السياحى فى مصر التى أجريت عن الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩ أكدت أنه لدينا ٤٦٧ أتوبيسا و٥٠١ مينى باص و٣٢٢٦ ميكروباص سياحى بإجمالي ٣٩ ألف مقعد.



وأضاف "عياد" أن لجنة النقل السياحة عقدت اجتماعا مع لجنة السياحة والطيران مجلس النواب لبحث تعديل القانون والسماح الشركات باستيراد سيارات من موديلات سابقة عن سنة الصنع بأكثر من عامين شريطة أن تكون حديثة وكشف "عياد" أن لجنة السياحة والطيران بالمجلس أوضحت للغرفة أن مصر تستقبل نحو ٨ ملايين سائح وهي بطاقة ٤٦٩٥ مركبة بينما حال عودة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه فى ٢٠١٠ ستحتاج نحو ١٧٠٠ مركبة سياحية أخرى.



ولفت إلى أنه وجد دعما كبيرا من جانب لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ووزارة المالية وعرض أيضا أزمة سائقى السياحة مطالبا بالسماح إلى سائق يحمل رخصة قيادة بالحصول على ترخيص للعمل كسائق سياحى لحل أزمة سائقى القطاع تزامنا مع برنامج تدريب السائقين.



من جهته، كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن إبلاغ الوزارة للغرفة أمس بخفض عدد الشركات الموقع عليها عقوبات لمخالفات العمرة من 146 إلى 24 شركة فقط، حيث تم تبرئة باقي الشركات وأكد "السيسي" أن لائحة الجزاءات التي تعاقب بها الشركات لم تعرض عليها وهو تقليد جديد غير مستحب، موضحا أن الغرفة ستطالب الوزارة بإعلان لائحة العقوبات والجزاءات.



ولفت إلى أن الوزارة سمحت هذا العام للشركات الموقع عليها جزاءات بإجراء توثيق عقود العمرة للموسم الجديد حتى انتهاء التحقيقات، وذلك تيسيرا عليها، موضحا أن الشركات كانت تعلم بمخالفتها وعقوبتها لذا فمن وثق عقوده كان مطمئنا لبراءته وأضاف أن هناك لائحة مُعلنة على مدار الأعوام الماضية بالجزاءات التي يتم توقيع طبقا لحجم المخالفة، لافتا إلى أن الشركات من حقها أن تتظلم في خلال 60 يوما من توقيع العقوبات.



وأوضح أن الزيادة في أعداد تأشيرات العمرة التي حصلت عليها الشركات السياحية موسم العمرة الماضي زيادة وأهمية، حيث يتم حصول الشركات على تأشيرات العمرة ولم تنفذ ويجب مراجعة التأشيرة المنفذة مع وزارة السياحة ومطابقتها بالتأشيرات التي صدرت من السفارة وربطها بالموقع الرسمي لوزارة الحج السعودي.



قال على المانسترلى عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية أن ملف التدريب و التأهيل بالغرفة يعد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة "وزارة السياحة" ولدينا عدة لقاءات حول ذلك مع الجهة الإدارية .



وأكد المانسترلى خلال لقاء مع محرري الملف السياحي أن الفترة القادمة ستشهد تحول كلى في منظومة العمل بالشركات السياحية حيث لن يتقلد وظيفة داخل الشركات دون أن يتم تدريبه .



أعلن عن عقد دورات تدريبية لتأهيل أصحاب الشركات السياحية و الموظفين عبر أفكار جديدة و طرق حديثة حيث من المقرر عقد معسكرات تدريبيه خارج القاهرة .



قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن القطاع الخاص ممثل فى الغرفة سيشارك فى بحث النواحي الفنية لإجراء مباحثات مع الجانب السعودي حول آليات العمل بموسم الحج المقبل.



أكد إبراهيم فى تصريحات صحفية لمحررى الملف السياحى أن بدء المناقشات ستتم فى ١٥ يناير ٢٠١٩ بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة وتتناول عدة جوانب فنية ومهنية .



واستكمل رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن حصة مصر من تأشيرات الحج ٣٦ ألف تأشيرة طالبنا بزيادتها وفقا ل ١% من قيمة تعدادنا السكاني المقدر ب ١٠٠ مليون إلا أنها تحتاج عدة إجراءات.



أشار إلى أن عدد الشركات حتى الآن الموقع عليها جزاءات ٢٤ شركة فقط نتيجة لبعض المخالفات وفيما يتعلق بالشركات التى وثقت عقودها مع الجانب السعودى لتنفيذ برامج العمرة ١٦٠٠ شركة.