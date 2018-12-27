طريقة عمل بسكويت اللوز والهيل

يعتبر بسكويت اللوز والهيل من ألذ الأطباق الخفيفة، التي يفضلها الأطفال كثيرًا، وهي وجبة جيدة مع الحليب في الصباح، فيمكنك تقديم بسكويت اللوز والهيل السهل التحضير والهش من مطبخ الشيف منال العالم و تمتعي بمذاقه الساحر مع كوب من الشاي أو اللبن الساخن.

مقادير

2 كوب دقيق

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/8 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بكينج باودر

1/2 كوب زبدة لينة

1 كوب سكر ناعم الحبيبات

1 حبة كبيرة بيض

1/2 ملعقة صغيرة عطر اللوز





صلصة السكر:

1 كوب سكر ناعم بودرة

2 ملعقة كبيرة ماء الورد

1/8 ملعقة صغيرة هيل مطحون





للتشكيل:

حليب، لوز شرائح





طريقة التحضير

ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن, سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

أحضري صواني قصيرة الحافة, ضعي فيها قطعة من ورق الزبدة.

على قطعة من ورق الزبدة أو في طبق عميق أنخلي الدقيق، الهيل، الملح والبكينج باودر.

في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر. ثبتي مضرب التقليب, شغلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقة أو دقيقتين إلى أن يصبح الخليط هشا وكريمي القوام.

أضيفي البيضة وعطر اللوز,شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تختفي البيضة.

أضيفي الدقيق, شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تتكون العجينة وتنفصل عن حواف الوعاء.

قسمي العجينة إلى4أجزاء, ضعي جزء من العجينة في الصينية ومديها بأطراف اصابعك لتصبح مستطيل بعرض٣سنتمتر وطول ٣٠ سنتمتر تقريبا. أكملي تشكيل بقية العجينة.

باستعمال فرشاة عريضة إدهني العجينة بقليل من الحليب, أنثري كمية وفيرة من شرائح اللوز لتغطي العجينة.

إخبزي البسكويت لمدة ١٥ دقيقة إلى أن تصبح الحواف ذهبية اللون.

أخرجي البسكويت من الفرن, إنتظري لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم قطعي البسكويت إلى مستطيلات حسب الحجم الذي تفضلين.

صلصة السكر: في طبق صغير ضعي السكر, أضيفي مقدار ملعقة من ماء الورد. باستعمال الشوكة قلبي السكر مع إضافة بقية ماء الورد بالتدريج إلى أن تتكون صلصة ناعمة ومتجانسة.

في كيس نايلون صغير أو قمع للتزين من ورق الزبدة ضعي صلصة السكر. باستعمال المقص قصي طرف الكيس.

وزعي صلصة السكر بخطوط زخرفية على مستطيلات البسكويت, أنثري الهيل.

دعي البسكويت إلى أن يبرد تماما وتجف صلصة السكر ثم قدميه.