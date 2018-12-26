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تعليم

جامعة السادات تقيم احتفالية بمناسبة مئوية الرئيس الراحل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
محمد امين
أقامت جامعة مدينة السادات بالمنوفية، احتفالية بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد انور السادات اليوم، تحت رعاية الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة .

قام بتنظيم الاحتفالية منى الحرون وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب وحاضر بها اللواء طيار أ.ح هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق الجامعة، وبحضور ورضوان القرن الأمين العام للجامعة والمهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات، و احمد عبد المرضي نائب رئيس جهاز تعمير مدينة السادات ، وعرفات راشد رئيس جمعية المستثمرين،

ويأتي اللقاء انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم القدوة والمثل للشباب المصري عامة والجامعي بوجه خاص، ومحاولة الاستفادة من الخبرات السابقة في ظل ما تشهده مصر من تحولات على كل المستويات.

وحرص رئيس الجامعة في كلمته عن دور رجل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات في انتصار حرب أكتوبر. كما أشاد اللواء ا.ح هشام الحلبي عن الدور العظيم الذي قام به الزعيم الراحل أنور السادات وتناول اهم محاولات السلام قبل وبعد حرب أكتوبر 1973 والضغوط التي واجهت الرئيس السادات قبل الحرب، والهدف من حرب أكتوبر ونتائجها، كما قام احمد بيومي في نهاية الاحتفالية بتكريم اللواء طيار ا.ح هشام الحلبي.

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