إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد؛ إثر وقوع حادثي تصادم على الطريق الصحراوي.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغين يفيدان بوقوع حادثي تصادم، الأول على طريق "أبوالمطامير- الكيلو 71 بالطريق الصحراوى" بين سيارتين ميكروباص ونقل، وأسفر عن إصابة 6 مواطنين، تم نقلهم للمستشفى للعام.





وأفاد البلاغ الثانى بوقوع حادث تصادم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى السريع، عند الكيلو 84، اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز وادى النطرون، ونتج عنه إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد.



