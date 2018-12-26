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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:16 م
حادث سيارة
حادث سيارة
جمالات الدمنهورى
أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد؛ إثر وقوع حادثي تصادم على الطريق الصحراوي.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغين يفيدان بوقوع حادثي تصادم، الأول على طريق "أبوالمطامير- الكيلو 71 بالطريق الصحراوى" بين سيارتين ميكروباص ونقل، وأسفر عن إصابة 6 مواطنين، تم نقلهم للمستشفى للعام.

وأفاد البلاغ الثانى بوقوع حادث تصادم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى السريع، عند الكيلو 84، اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز وادى النطرون، ونتج عنه إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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