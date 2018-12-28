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محافظات

حصاد مستشفى قنا العام فى 2018.. افتتاح قسطرة القلب والرنين المغناطيسى الأبرز

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
يوسف رجب
شهد مستشفى قنا العام على مدار عام 2018 افتتاح عدد كبير من الأقسام وتطوير مستوى الخدمة بعد فتح باب التعاقدات مع أطباء من الجامعات المختلفة لتلبية احتياجات أبناء قنا وتخفيف العبء والمعاناة التى يتحملها المرضى بحثًا عن أطباء فى تخصصات لم تكن متاحة فى قنا من قبل.

ففى بداية العام الجارى، شهد المستشفى العام، افتتاح قسم قسطرة القلب والذى تمكن حتى الآن من إجراء 220 حالة مجانيه، ووحدة الرنين المغناطيسى، ووحدة الأشعة المقطعية، ووحدة رسم الصب والعضلات، ووحدة غسيل كلوى الأطفال بمعدل 5 أجهزة، ووحدة علاج تشوهات العظام، ووحدة بذل النخاع.

أما عن عدد الحالات والمرضى التى تعامل معها المستشفى العام على مدار 2018، فقد أجرى المستشفى على مدار العام الجارى 18000 عملية جراحية عامة وعظام وولادات قيصرية، بمعدل 1500 حاله شهريًا، من بينهم 12 حالة ولاده قيصرية يوميًا، أما عدد المترددين على العيادات الخارجيه على مدار العام فقد بلغ 460800 حاله، بمعدل 1600 حالة يوميًا خلال الأيام المحددة لكل عيادة.

وأوضح الدكتور محمد الديب- مدير مستشفى قنا العام، بأن المستشفى شهد أعمال تطوير شملت جميع الأقسام على مدار العام بدعم وتوجيهات من اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، و بإشراف مستمر من الدكتور أيمن خضارى- وكيل وزارة الصحة بقنا، مضيفًا بأن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من الخدمات بما يساهم فى تخفيف معاناة و آلام أبناء قنا.

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