الدنبوقي: يجب تفعيل لجان حماية الطفولة وخط نجدتهم بكل المحافظات

أشاد رضا الدنبوقي، الحقوقي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بتوصيات اللجنتين النقاشيتين اللتين وجههما وزير العدل؛ لمناقشة المعاملة الجنائية للطفل، وأهمها "دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل"، و"أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة"، لأن ذلك سيحمي المصلحة الفضلى للطفل.



وأضاف الدنبوقى فى تصريحات لصدى البلد أن القانون والاتفاقيات الدولية تنص على أن الطفل هو من يبلغ أقل من 18 سنة ، فيجب أن تكون هناك بدائل لإيداعه في مؤسسات الرعاية، مثل "اللوم والعزل والرجاء" من الأهل، مشيرا إلى أنه إذا لزم الحبس؛ يجب ألا يختلط بالمجرمين، فبدلا من أن يكون فعل أى جرم فى لحظة تهور؛ سيخرج من الأحداث ولديه طرق مختلفة في النصب وارتكاب الجرائم.



وأكد أن لجان حماية الطفولة فى المحافظات غير مفعلة، رغم أن قانون الطفل نص على تفعيلها بأنحاء الجمهورية، لكنها لا تؤدي أي دور، كما أن خط نجدة الطفل 16000 يجب تفعيله لحماية الطفل.