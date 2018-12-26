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أخبار البلد

المانسترلي: معسكرات تدريب خارج القاهرة لأصحاب شركات السياحة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال على المانسترلى عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية أن ملف التدريب و التأهيل بالغرفة يعد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة و"وزارة السياحة" ولدينا عدة لقاءات حول ذلك مع الجهة الإدارية.

أكد المانسترلى خلال لقاء مع محرري الملف السياحي أن الفترة القادمة ستشهد تحولا كليا في منظومة العمل بالشركات السياحية حيث لن يتقلد وظيفة داخل الشركات دون أن يتم تدريبه.

وأعلن عن عقد دورات تدريبية لتأهيل أصحاب الشركات السياحية و الموظفين عبر أفكار جديدة و طرق حديثة حيث من المقرر عقد معسكرات تدريبيه خارج القاهرة.

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