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انخفاض أسعار الدواجن 19 جنيها للكيلو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:13 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
قال النائب إيهاب الغطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار منع تداول الدواجن الحية يضر بها، معلقًا "الحديث على أن مصر الدولة الوحيدة التي تسمح بتداول الدواجن الحية أمر غير صحيح، لأن هذا الأمر موجود في ألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "الغطاطي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن انخفاض أسعار الدواجن لـ19 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الحالية، يرجع إلى وجود حالة ركود داخل السوق، بسبب بحث المواطن المصري عن بدائل للدواجن خلال الوقت الحالي.

وتابع: "قرار منع تداول الطيور الحية أمر صعب تطبيقه خاصة في البط والفراخ البلدي، لأن المجازر الآلية من الصعب أن تنظف البط والبلدي".

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