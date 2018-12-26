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العدل تنظم جلسات لمناقشة المعاملة الجنائية للطفل ..ومشاركون: بدائل الإيداع موجودة فى القانون وغير مفعلة.. وحقوقيون: يجب تفعيل لجان الحماية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
أمل مجدى
داليا صلاح: 
مشروع العدالة التصالحية سيتم تفعيلة أول يناير
رضا الدنبوقى:
يجب تفعيل لجان الحماية وخط نجدة الطفل
عبلة ابراهيم:
عقاب الطفل يجب أن يكون حسب الجرم وأرفض إيداعهم فى الأحداث

الأطفال هم شباب المستقبل ويجب الحفاظ عليهم لذلك نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل بالشراكة مع هيئة تيردى زوم ، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" حلقتين نقاشيتين، حيث شارك فى الحلقتين عدد من القضاة ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الأحداث بمحافظة الإسكندرية‪ .‬

وتناولت الحلقات النقاشية عدة موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، فضلًا عن عرض المشروع التجريبى الذى سيتم بدئه الأيام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الإسكندرية وذلك بمحاولة النأي بالأطفال مرتكبى الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية.

ومن أهم التوصيات التي صدرت عن المناقشات وهى دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى كل إجراء يتخذ بشأنه والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة فى التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية والتأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة‪ .‬

كما تضمنت التوصيات العمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجنى عليهم والشهود وإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها فى محافظة الجيزة

وعن هذا الأمر قالت داليا صلاح مدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة شاركنا كممثل لجان الحماية فى الجلسات النقاشية التي نظمناها وزارة العدل وتهدف لمناقشة المعاملة الجنائية للطفل ،وخرجنا بتوصيات أهمها دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ، وأن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وأضافت "صلاح "فى تصريحات خاصة لصدى البلد هناك الكثير من التدابير المنصوص عليها فى قانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ التى لم تكن مفعلة بديلًا للسجن منها التوبيخ، والتسليم للأهل ،والعمل بالمنفعة العامة، والإيداع يكون آخر خيار.

وأكدت ممثل لجان الحماية أنه فى الفترة الأخيرة أصبح يتم تفعيل هذه التدابير التي تهدف لإعادة إصلاح الطفل وإدخاله فى المجتمع حتى لا يصبح مجرما .

وأشارت أن لجان الحماية فى الإسكندرية ومكتب النائب العام أصدر مشروع العدالة التصالحية ،وسيطبق من أول يناير بالتعاون مع من لجان المراقبة واليونيسيف وسيتم في البداية ببعض القضايا البسيطة مثل الضرب ،وسيتم العمل على حلها بشكل ودى ،مع إقرار الطفل بخطأه وتعويض الضحية عما ارتكبه من جرم ، وإحالة الطفل لبرامج تأهيلية ودمجه فى مشاريع تجعل منه فيما بعد مواطن صالح .

وفى نفس السياق أشاد رضا الدنبوقي ، الحقوقي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بتوصيات اللجنتين النقاشيتين التي وجهها وزير العدل لمناقشة المعاملة الجنائية للطفل ،وأهمها دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ، وأن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، لأن ذلك سيحمي المصلحة الفضلى للطفل .

وأضاف الدنبوقي فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن القانون والاتفاقيات الدولية تنص أن الطفل هو من تحت 18 سنة ، فيجب أن يكون هناك بدائل كاللوم والعزل والرجاء للأهل ، ووضح أنه إذا لزم الحبس يجب ألا يختلط بالمجرمين ، فبدل أن يكون فعل أى جرم فى لحظة تهور سيخرج من الأحداث ولديه طرق مختلفة فى النصب والجرائم .

وأكد أن لجان حماية الطفولة فى المحافظات غير مفعلة ،رغم أن قانون الطفل نص على تفعيلها على مستوى الجمهورية لكنها لا تؤدي أي دور ، كما أن خط نجدة الطفل 16000 يجب تفعيله لحماية الطفل ، لذلك تمنى الخروج بتوصيات حقيقية .

وفى هذا الإطار أيدت دكتور عبلة ابراهيم ،رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشارة اليونيسكو توصيات اللجنتين النقاشيتين التى وجهها وزير العدل لمناقشة المعاملة الجنائية للطفل ،وأهمها دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ، وأن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، ‪ موضحة أن هذه القرارات فى صالح الطفولة فى مصر ويجب تنفيذها.‬

وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد يجب أن يكون العقاب على حسب الجرم حتى لا نخلق من الطفل المخطئ مجرم ، وعلى سبيل المثال إذا سرق الطفل يجب توبيخه وجعله يقدم لمن سرقه أى خدمة ونعود لأسرته لنشاهدها قبل أن يعود إليها الطفل لنستطيع تأهيله للعودة مرة أخوى للمجتمع .

وأكدت على رفضها إيداع الطفل فى الأحداث ، لأن ذلك يجعلهم عرضة للقيام بجرائم النهب والسرقة واستغلالهم بشكل خاطئ، وأوصت وزارة التضامن بتخصيص قسم للاهتمام بقضايا والأسرة .

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