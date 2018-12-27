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ثقافة

قصة أقدم قطعة في متحف النسيج .. فستان سيدة مجتمع مصرية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:10 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
رغم كثرة المقتنيات الأثرية في متحف النسيج المصري ويبلغ عددها 1000 قطعة أثرية، يبقى رداء مزخرف بالطيات من أبرز وأهم القطع، كونه أقدم قطعة آثار في المتحف، وكشف حكايتها د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف.

وقال أبو اليزيد لموقع صدى البلد: هو رداء لسيدة اكتشف ضمن اثني عشر رداء بمقبرتها رقم 94 في نجع الدير بسوهاج، ومزين بثلاثة أنواع مختلفة من الطيات، وهو من الكتان بالدولة القديمة - الأسرة السادسة 2325 – 2175 ق.م.

وتابع: يظهر الفستان ما كانت تتمتع به السيدات فى مصر القديمة من ذوق رفيع، خاصة فى تصميم الملابس والرخاء الذى جعل السيدة تصطحب معها 12 فستان دفعة واحدة في مقبرتها.

وقال: كما أن الطيات المختلفة تظهر الحرفية العالية التى تمتع بها النساجون المصريون، ويتعرض القماش لبخار الماء الشديد ثم يتم وضع عيدان رفيعة بين طبقات الرداء، ويتم وضعه تحت حجر ثقيل ليبرد فيأخذ القماش شكله النهائى، وبذلك يحتفظ القماش بطياته رغم غسيله المتكرر.

وأضاف: كان يعتقد أن فكرة الطيات أو الليسيه فى الملابس عرفت فى الدولة الحديثة، لكن تكمن أهمية هذا الفستان انه يظهر أن تلك الطريقة عرفت من الأسرة السادسة على أقل تقدير.

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