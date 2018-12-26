القابضة للمياه تتعاقد على 245 ألف عداد مسبق الدفع

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة بدأت برنامج العدادات مسبوقة الدفع منذ فترة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطرحنا مناقصة بحوالى 245 ألف عداد، وتم تركيب حوالى 100 ألف عداد حتى الآن، وجارٍ استكمال المناقصة بعدد 245 ألف عداد مسبق الدفع آخر.





وطمأن، رئيس الشركة القابضة، المواطنين، بأنه تم القضاء على جميع المشكلات التي كانت تواجهنا في عدادات مسبقة الدفع، فالعداد مسبوق الدفع الموجود حاليًا يعطى إنذارًا عندما يتبقى به من ٢ إلى ٣ أمتار مكعبة من المياه لإخطار المواطن بإعادة الشحن مرة أخرى، ولا يتم قطع المياه خلال أيام الإجازات الرسمية والعطلات.





ولفت إلى أن منافذ الشحن أو الدفع متواجدة بمراكز خدمة العملاء، ويتم حاليًا تطوير بحيث يتم شحنه عن طريق الموبايل أو الإنترنت.





وأضاف "رسلان"، أنه حاليًا يتم تركيب العدادات مسبوقة الدفع للقطاع الحكومى والمنزلى، وهناك مناقصة أخرى للعدادات ذات الأقطار الكبير خاصة بالمنشآت السياحية والصناعية.





وأوضح أن للعداد مسبوق الدفع، ميزة هامة لترشيد الاستهلاك من خلال سحب الكارت أثناء عدم التواجد فى المنزل، وبالتالى فى حالة وجود أى تسرب للمياه سيتم ايقافه، إضافة إلى التغلب على احتمالية وجود خطأ فى قراءة العداد.