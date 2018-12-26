برلماني يعلن عن تحفظه على أداء مصلحة الضرائب في تحصيل الأموال

عبر النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تحفظه على أداء مصلحة الضرائب في تحصيل الأموال من الممولين.





وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير أتاح للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب مدد وإعفاءات بنسب معينة وهذا يرجع إلى قصور من مصلحة الضرائب لعدم متابعة تحصيل هذه المبالغ من الممولين في موعدها، موضحًا أنه إذا تم تحصيل هذه الأموال المتأخرة سوف تعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه لابد من تنشيط مصلحة الضرائب حتى تتمكن من إرجاع حق الدولة، وإعادة هيكلتها من خلال تدريب الكوادر البشرية لكيفية التعامل مع مثل هذه القضية باحترافية وتسهيل عمل الممولين بالقدر الكافي.



