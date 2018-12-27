ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يكشف أهمية قانون التجاوز الضريبي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:56 ص
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
القسم السياسى
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التجاوز الضريبي يسهل الملفات الاقتصادية والتجارية ويزيد من سرعة الحركة الصناعية والتجارية.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن وزارة المالية وضعت تيسيرات تتنازل عن غرامات التأخير الضريبي للممولين وفق الية معينة طرحتها لمده 3 شهور، تنازل بمقتضاها عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المرحلة الأولى سوف تنتهي غدًا وستبدأ المرحلة الثانية التي يتم التجاوز فيها عن 70% من غرامات التأخير خلال الـ 3 شهور القادمين.

يذكر أن عبد العظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب، قد أعلن أنه خلال المرحلة الأولى من القانون تم تحصيل 6.3 مليار جنيه، ضريبة تم سدادها، و6.2 مليار جنيه مقابل تأخير وضريبة إضافية تجاوزت عنهم المصلحة لصالح الممولين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من القانون سوف تنتهي غدًا، الخميس.

ترشيحاتنا

سبوتنيك: السعودية لم تتعهد لترامب بمخصصات جديدة لإعادة إعمار سوريا

شاهد.. تريزيجيه يفاجئ والدته في حفل زفافه

بورسعيد تنتعش خلال 2018.. إقامة مشروعات سياحية عملاقة وتطوير الشاطئ.. ووضع تمثال للفريق عبد المنعم رياض داخل ساحة الشهداء

خلطة فعالة للقضاء على الدمامل نهائيا.. جربيها في المنزل

السترات الصفراء في تايوان تحتج للمرة الثالثة خلال أسبوع

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

الصين: بدء التشغيل التجريبي لنظام التوقع والدعم على طول طريق الحرير البحري

الإمارات تصدر قرارا عاجلا بشأن قوائم الإرهاب

الجماهير تنتظر صفقات السوبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

حكم إمامة الصبي لأمه في الصلاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور

شاهد.. تريزيجيه يفاجئ والدته في حفل زفافه

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والملاحة البحرية مضطربة اليوم

نقيب الفلاحين: تناول المصريين للدواجن بكثرة أصاب 57% منهم بالسمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

فيديو

الجماهير تنتظر صفقات السوبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
شاهد .. تمارين رياضية لإطالة عضلات الساقين
الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو
المرور: كثافات مرورية خفيفة والأمطار لم تؤثر على الطرق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟