برلماني يكشف أهمية قانون التجاوز الضريبي

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التجاوز الضريبي يسهل الملفات الاقتصادية والتجارية ويزيد من سرعة الحركة الصناعية والتجارية.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن وزارة المالية وضعت تيسيرات تتنازل عن غرامات التأخير الضريبي للممولين وفق الية معينة طرحتها لمده 3 شهور، تنازل بمقتضاها عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المرحلة الأولى سوف تنتهي غدًا وستبدأ المرحلة الثانية التي يتم التجاوز فيها عن 70% من غرامات التأخير خلال الـ 3 شهور القادمين.
يذكر أن عبد العظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب، قد أعلن أنه خلال المرحلة الأولى من القانون تم تحصيل 6.3 مليار جنيه، ضريبة تم سدادها، و6.2 مليار جنيه مقابل تأخير وضريبة إضافية تجاوزت عنهم المصلحة لصالح الممولين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من القانون سوف تنتهي غدًا، الخميس.