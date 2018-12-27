برلماني يكشف أهمية قانون التجاوز الضريبي

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التجاوز الضريبي يسهل الملفات الاقتصادية والتجارية ويزيد من سرعة الحركة الصناعية والتجارية.





وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن وزارة المالية وضعت تيسيرات تتنازل عن غرامات التأخير الضريبي للممولين وفق الية معينة طرحتها لمده 3 شهور، تنازل بمقتضاها عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المرحلة الأولى سوف تنتهي غدًا وستبدأ المرحلة الثانية التي يتم التجاوز فيها عن 70% من غرامات التأخير خلال الـ 3 شهور القادمين.



