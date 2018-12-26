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عاصم الدسوقي: الاحتلال الإنجليزي على مصر فشل في وضع بذرة الفتنة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المؤرخ عاصم الدسوقي، إن مصر هي موطن كل الأديان، حيث جمع الموروث الثقافي للبلاد كل الطوائف والديانات المختلفة حول العالم، مؤكدًا أن ثقافة الشخصية المصرية تميل للوسطية غير حاملة أي تطرف.

وأكد الدسوقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن الاحتلال الإنجليزي على مصر في القرن التاسع عشر شرع في بعض المحاولات الفاشلة لإيقاع الفتنة بين المسلمين والأقباط مثلما فعل في الهند بين الطوائف الدينية المختلفة، لكن ترابط الشعب المصري أحبط كل المحاولات الفاشلة على مر فترة الأحتلال.

وأشار المؤرخ، إلى أن التاريخ المصري شهد العديد من الشخصيات المصرية الوطنية غير الإسلامية، من الأخوة الأقباط أو اليهود الذين عاشوا في مصر طوال مئات السنين.

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