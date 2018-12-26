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محافظات

وزير اﻻتصاﻻت ومحافظ اﻹسكندرية يفتتحان مركزاً للخدمات البريدية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:58 م
المهندس عمرو طلعت
المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
أ ش أ
افتتح المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، برفقة وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية المصرية للبريد، مساء اليوم الأربعاء، مركز الخدمات البريدية فرع "صلاح سالم" بمنطقة أبي الدرداء وسط الإسكندرية، وذلك بعد رفع كفائته وتطويره من خلال ميكنة وإدخال التكنولوجيا على جميع الخدمات البريدية المقدمة للجمهور وتدريب العاملين على أحدث طرق تقديم الخدمات البريدية.

وخلال الافتتاح قدم الوزير والمحافظ، الشكر لجميع العاملين بمكتب البريد على مجهوداتهم المبذولة وكفاءتهم وخبراتهم في تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالسهولة والسرعة المطلوبة والتي تساهم بشكل كبير في تقدم مصر واقتصادها، مؤكدين أن التطوير الذي تقوم به الهيئة في مختلف القطاعات يتم من خلال خطة شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية.

وذلك ليتمكن البريد المصري من المنافسة في تقديم خدماته لعملائه على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي.

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