مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم مروع بزراعي دمنهور ..صور

تسبب هطول الأمطار بغزارة ، قبل قليل، فى حجب الرؤية على الطريق الزراعى السريع؛ مما أدى إلى وقوع حادث تصادم بين سيارتى أعلى الكوبرى العلوى بالطريق الزراعى السريع أمام مديرية الطب البيطرى بدائرة مركز دمنهور، وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.





وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي على الطريق الزراعى بجوار الكوبري العلوي بالطريق الزراعى السريع أمام مديرية الطب البيطرى بمركز دمنهور.





وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة شخصين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات مرفق الإسعاف لنقل المصابين وجثث ضحايا الحادث للمستشفى العام بدمنهور.. وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة.