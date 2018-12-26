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محافظات

رئيس شركة مياه سيناء يطالب بسرعة الانتهاء من محطة الحسنة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:47 م
محطة مياه
محطة مياه
احمد صالح
طالب اللواء سعيد إبراهيم بدة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء والعضو المنتدب، بسرعة الانتهاء من محطة تحلية مياه الحسنة بوسط سيناء.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها للمنطقة والتي رافقه خلالها المهندس محيى الدين أحمد مستشار رئيس الشركة، بزيارة تفقدية لمنطقة الحسنة بوسط سيناء، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء الخزانات في المدينة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالي وسط سيناء.

وفى إطار الزيارة، تفقد رئيس مجلس الإدارة محطة تحلية مياه الآبار في الحسنة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي.

حضر الزيارة كل من المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة، المهندس سعيد فوزي مدير عام منطقة وسط سيناء، والمهندس محمد على صبري والمهندس طارق الباز ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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