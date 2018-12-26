خيانة غير مشروعة.. فلسطينية تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها فى المنوفية

تمكنت مباحث المنوفية، من كشف غموض العثور علي جثة صاحب شركة فلاتر بمركز السادات علي طريق السادات كفر داود وبه إصابات بالرأس.



وتبين أن وراء الواقعة زوجته فلسطينية الجنسية ونجل عمها وصديقه وتخلصوا منه لارتباطهما عاطفيا ورغبتهما في الزواج.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة السادات بتلقيهم بلاغا من " ا.م.ش " ٢٨ سنة فلسطينة الجنسية بتغيب زوجها " م.م.خ " ٣٢ سنة صاحب شركة فلاتر وعثرت علي آثار دماء بالشقة.



وعثرت قوات الشرطة علي جثة زوجها علي طريق السادات كفر داود وبه إصابات بالرأس.



وبتكثيف التحريات تم تشكيل فريق امني برئاسة اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، وتبين أن وراء الواقعة زوجته بالاشتراك مع نجل عمها وصديقه وذلك لارتباطهما عاطفيا ورغبتهما في الزواج فقررا التخلص من زوجها.



وبسؤال الزوجة أكدت اتفاقها مع نجل عمها علي قتل زوجها باحضار منوم وطحنه وتقديمه في العصير لزوجها وتركها المنزل وجاء نجل عمها بصحبه صديقه وقاما بقتله بقطعة حديديه والقاء الجثة بالطريق.



وتم القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.