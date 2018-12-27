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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة ٤ متهمين في قضية إرهاب كنتاكي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد مهدي
تستأنف اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى أحداث إرهاب "مطعم كنتاكى" وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

تعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى .

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى

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