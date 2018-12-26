محافظ البحر الأحمر يتفقد فرع مكتبة مصر بمرسى علم

تفقد محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله مساء اليوم، يرافقه السفير رضا الطيفي، مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة فرع مدينة الغردقة والقصير ومرسى علم، المشروعات المقامة بمدن الجنوب، ومتابعة الأعمال النهائية بفرع مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى علم قبل افتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.
قال "عبدالله"، إن افتتاح فرع لمكتبة مصر بمدينة مرسى علم خطوة هامة وضرورية، والقراءة هي غذاء الروح وتنمية الوعى حيث تسمو بالتفكير وتمنح من صاحبها الفطنة وحسن الاختيار، وهذا ما تأمله الدولة وتسعى لتحقيقه وهو بناء أجيال مثقفة تعلم كيفية بناء مستقبلها، وتكون قادرة على اتخاذ القرار.