غرفة التجارة: منع تداول الدواجن للحفاظ على البيئة وخفض أسعارها

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار منع تداول الدواجن الحية؛ يهدف إلى الحفاظ على البيئة، والسيطرة على أسعارها داخل الأسواق.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن سعر الدواجن الآن داخل المزارع يصل إلى 19 جنيها، في حين أنها تباع بـ 28 جنيها، مؤكدا أن المواطن لا بد أن يحصل على كيلو الدواجن في أقصى حد بـ24 جنيهًا.





واستطرد: "الحديث عن أن الدواجن المستوردة من الخارج غير صحية؛ شيء من رابع المستحيلات، لأن هناك 4 جهات تتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ، وقبل دخوله دخولها الى الأسواق المصرية".