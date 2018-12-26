كاميرا طائرة في المياه خلف متزلج ترصد رعباً قاتلاً

تقع المفاجآت المرعبة للبعض دون أن يدركوا حقيقة مايمرون به إلا بعد فوات الأوان وتمكن الخطر منهم، مثلما حدث مع متزلج على الماء في نيوزيلندا ، كان يمرح في الماء دون أن يتوقع إطلاقًا إن مرحه هذا قد يكون به نهايته، ولذا عرضت صحية ديلي ميرور الإنجليزية ماحدث.





خلال رحلة مرح مائية لعدد من الأصدقاء، وبينما قرر أحدهم السباحة في الماء وربط لوح تزلجه بقاربهم في خليج تيندالز، اقترب دون أن يدري أو يشعر المتزلج، إن حوتًا قاتلًا يقترب منه ليجهز عليه.





وظل الحوت يحوم تحت المتزلج دون أن يشعر وظل هكذا للحظات، وذلك في طريقة ذكية من الحوت لمهاجمة ضحاياه دون أن يشعروا بعكس سمك القرش الذي غالبًا ما يهاجم فريسته مباشرة .





لكن المتزلج بعد لحظات بدًا يشعر بحركة مريبة، وكان شجاعًا بما يكفي ليسبح بحذر ويراه أصدقاءه ويسحبوه بهدوء لكي لا يستفزوا فيهاجمه ويجهز عليه.





وعلى الفور تحرك قارب الأصدقاء السريع وقطع الماء بأقصى سرعة ساحبًا المتزلج، لكن الحوت لم يستسلم لهروب الضحية منه وقطع الماء وراء المتزلج، الذي كتبت له النجاة من الحوت مع طول المسافة واقتراب القارب من الشاطئ.





ورصدت تلك اللحظات المرعبة، طائرة بدون طيار "درون" يظهر غالبًا إنها كانت تتبع قارب الأصدقاء.