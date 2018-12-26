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لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:04 م
مبارك
مبارك
هاني حسين
قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه تم إخباره بأنه تم قطع الاتصالات الهاتفية في أماكن معينة لمنع الاتصالات بين عناصر جماعة الإخوان الارهابية حتى لا تتمكن من تنفيذ مؤامرة إسقاط الدولة.

وأضاف " مبارك" في شهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التمويل وتوفير الأموال لم تكن أزمة لجماعة الإخوان لأنهم كانوا يمتلكون تجارتهم الخاصة، وكانوا أصحاب مولات تجارية كبيرة".

وتابع:" الداخلية ألقت القبض على وزير مالية الإخوان، وتم تقديمه للمحاكمة العسكرية وحصل على حكم بالسجن 3 سنوات".

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