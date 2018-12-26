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حوادث

غداً أولى جلسات نظر طعن المتهمين باعتناق أفكار تكفيرية على إدراجهم بقوائم الإرهاب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:16 م
محكمة - صورة ارشيفية
محكمة - صورة ارشيفية
محمد زهير
تنظر محكمة النقض، غدا، أولى جلسات نظر طعن متهمين بقضية اعتناق أفكار تكفيرية، على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، بإدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة

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