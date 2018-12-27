نقيب الفلاحين: تناول المصريين للدواجن بكثرة أصاب 57% منهم بالسمنة

أكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أنه من ضمن المؤيدين لقرار تطبيق منع تداول الدواجن بين المحافظات.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية "on e" ، أن تداول الدواجن وليس بيعها، هي المشكلة الأكبر داخل الدولة، والتي تتسبب في كثير من الأمراض بين المواطنين.



وأوضح أنه لا بد من الوقوف مع الدولة في تنفيذ القوانين التي تعود بتوفير 25% من إجمالي أسعار الدواجن في حالة تطبيقها، بالإضافة إلى السيطرة على الأمراض الناتجة عن تداول الدواجن بين المحافظات .



وأكد أن 57% من الشعب المصري مصابون بمرض السمنة؛ بسبب الإكثار في تناول الدواجن بكثرة.