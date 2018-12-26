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توك شو

أحمد موسى لـ علاء الأسواني: قوللي تاريخك إيه انت بتشوه مصر وسمعتها.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
توك شو
وجّه الإعلامي أحمد موسى، حديثه للمغردين على السوشيال ميديا الذين يتهكمون على كل شيء قائلا لهم: «قدمت ايه لبلدك اعمل حاجة مفيدة».

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض الأشخاص «بتتريق على طوب الأرض»، فيما تشهد الدول الأخرى نهضة بمساعدة شعوبها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض الأشخاص المتواجدين في عدد من دول العالم يهاجمون مصر ومن ضمنهم علاء الأسواني من خلال شنه حملة غرضها تشويه مصر وسمعتها وتقديم مصر بصورة سيئة بشكل لا تليق بها من خلال كتابته وأفلامه ومسلسلاته، قائلا له «تاريخك ايه».

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