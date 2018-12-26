أحمد موسى لـ علاء الأسواني: قوللي تاريخك إيه انت بتشوه مصر وسمعتها.. فيديو

وجّه الإعلامي أحمد موسى، حديثه للمغردين على السوشيال ميديا الذين يتهكمون على كل شيء قائلا لهم: «قدمت ايه لبلدك اعمل حاجة مفيدة».





وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض الأشخاص «بتتريق على طوب الأرض»، فيما تشهد الدول الأخرى نهضة بمساعدة شعوبها.



