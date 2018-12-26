وفد صيني في جامعة الزقازيق لبحث تعزيز التعاون العلمي والثقافي المشترك ..صور

استقبل الدكتور عبد الحكيم نورالدين ، نائب رئيس جامعة الزقازيق، بمكتبه اليوم، الأربعاء، وفدًا صينيا من جامعة وسط الصين لبحث أوجه التعاون العلمي والثقافي المشترك بين جامعة الزقازيق وجامعة وسط الصين، حيث ضم الوفد البروفيسير "QINHONG" نائب رئيس مجلس جامعة وسط الصين، و"Denghong" سكرتيرة الحزب الشيوعى الصينى و"Mr.Luojian" مدير مكتب القبول .



وخلال الزيارة تم مناقشة آلية التعاون المشترك مع الجامعتين من خلال اتفاقيات تعاون في مجالات مستحدثة أو مجالات موجود بالفعل ومناقشة برامج التبادل الطلابي بين الجامعتين كذلك اقتراح إنشاء قسم في كلية التربية لإعداد المدرس او المعلم الذي يقوم بتدريس اللغة الصينية وأن يكون قادر علي تدريب اللغة ويساعد علي إنشاء هذا التخصص.



وأكد الدكتور نور الدين أن الجامعة تحرص علي التعاون بين الدولتين والجامعتين وليس لديها مانع من وضع تصور مقترح لأوجه التعاون التي تخدم كليات العلوم الإنسانية والاستفادة من تجربة الصين . وكذلك وضع تصورات لمذكرة تفاهم بشأن استحداث قسم بكلية التربية لإعداد معلم للغة الصينية.



ومن جانبه اقترح البروفيسير QINHONG نائب رئيس مجلس جامعة وسط الصين إنشاء مركز بحثي مركز للدراسات المقارنة بجامعة الزقازيق.



وأوضح د. محسن مصطفي مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة الزقازيق ، أنه سوف يتم تبادل وجهات النظر والتشاور في تحديد بنود تعاون في الاتفاقية المشتركة بين الجامعتين بشأن التبادل الطلابي والأكاديمي قبيل توقيع الاتفاقية وتوفير منح لطلاب الدراسات العليا وتبادل الطلاب والأساتذة.



في ذات السياق ، قال الدكتور عبد المنعم نافع عميد كلية التربية أنه سوف يتم وضع تصور لمذكرة تفاهم بشأن استحداث قسم بكلية التربية لإعداد معلم للغة الصينية، ونوه هشام الحسيني مدير عام العلاقات الثقافية إلي تيسير تبادل التقاير الخاصة بالطلاب رسميا عن إدارة الجامعة وليس عن طريق الطلاب أنفسهم.



واختتمت الزيارة بتفقد لأجنحة متحف الجامعة حيث أبدي وفد باعجابه بالمقتنيات التي تؤرخ لحضارة علمت العالم أجمع ومن أقدم الحضارات.



يأتي ذلك في إطار فتح آفاق جديدة وتعزيز التعاون العلمي والثقافي علي المستوي الدولي.