بينها الخليج العربي.. 4 مناطق مرشحة لانطلاق الحرب العالمية الثالثة.. فيديو

قالت فضائية "إكسترا نيوز"، أن صحيفة "ناشيونال إنترست"، الأمريكية نشرت مقالا لروبرت فالي، الأستاذ في الكلية العسكرية الأمريكية، يتحدث عن 4 مناطق قد تنطلق منها الحرب العالمية الثالثة في 2019.



وأضافت أن الصحيفة ذكرت علي لسان "فالي"، أنه يعتبر أن بحر الصين الجنوبي هو إحدى هذه المناطق، بسبب تدهور العلاقات الأمريكية الصينية سوف يؤدي لاحتمالية مواجهة مباشرة سوف يكون فيها البحر مسرح هذه الحرب.



وأشارت المجلة إلي أن أوكرانيا إحدي المناطق الأربع، وأن الخليج العربي يمكن أن يكون هو الآخر مسرحا لبداية الحرب بسبب ضغوطات واشنطن علي إيران بالإضافة إلي الوضع اليمني والسوري وكذلك الأهمية الاقتصادية للخليج، متابعا أن المنطقة الرابعة قد تكون شبه الجزيرة الكورية.

