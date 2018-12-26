رئيس جامعة الزقازيق يزور محمية جبل علبة بمدينة حلايب

قام الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق اليوم الأربعاء بزيارة منطقة جبل علبة بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر يرافقه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد محسن رئيس مدينة شلاتين، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، حيث كان في استقباله الشيخ أوهاج شيخ قبائل أبورماد وأهالي منطقة جبل علبة.





حيث تم توقيع الكشف الطبي علي أهالي المنطقة وتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان كما تم تقديم الخدمات التي تساعد أهالي المنطقة علي تحمل عبء الحياة المعيشية.





رافق "عبد الباري" خلال زيارته لمحمية جبل علبة الدكتور أشرف سعد العضو المنتدب لشركة نيكست فارما والدكتور رضا عبدالمنعم كامل أستاذ الباطنة بجامعة الزقازيق وأحمد الشيخ مكتب وزير التعليم العالي.



