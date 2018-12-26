الصحة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" مع أخري نقل بمقطورة وانقلابها على "الميكروباص" ،بطريق القاهرة الأسكندرية الزراعى اعلى الكوبرى الجديد مدخل دمنهور ، محافظة البحيرة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بــ 12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى معهد دمنهور.



وكشف مجاهد عن الحالة الصحية للمصابين، موضحا أن المصاب الأول يعانى من اشتباه نزيف بالمخ، وكسر مضاعف بالساق، والثانى اشتباه مابعد الارتجاج، والثالث كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، والرابع اشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالساق، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.