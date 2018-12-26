ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصحة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:10 م
جثة - صورة تعبيرية
جثة - صورة تعبيرية
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" مع أخري نقل بمقطورة وانقلابها على "الميكروباص" ،بطريق القاهرة الأسكندرية الزراعى اعلى الكوبرى الجديد مدخل دمنهور ، محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بــ 12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى معهد دمنهور.

وكشف مجاهد عن الحالة الصحية للمصابين، موضحا أن المصاب الأول يعانى من اشتباه نزيف بالمخ، وكسر مضاعف بالساق، والثانى اشتباه مابعد الارتجاج، والثالث كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، والرابع اشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالساق، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

ترشيحاتنا

صراع إفريقي إنجليزي على هداف الدوري الإنجليزي..صلاح يقترب والسيتي يبتعد

الفيس بوك يكشف جريمة بشعة لطبيب قتل زوجته وهى نائمة

تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية يكشف أسرار الهجوم الإسرائيلي على دمشق

فيديو جراف| البرلمان المصري يلقن أوروبا درسا

عمة الطفل محمد أشرف تروي تفاصيل حادث انهيار مبنى مدرسة المرج

شاهد.. استخراج جثة من مقابر بني سويف وسط زفة بالأعلام الخضراء

رسميا .. حسام غالي مديرًا للكرة فى نادي الجونة

مبارك يكشف المتآمر الأول على مصر خلال 25 يناير.. فيديو

نجوم الأهلي في حفل زفاف تريزيجيه بالتجمع الخامس بحضور حماقي وأوكا وأورتيجا

محمد الحلو يعلق على حقيقة تخدير وإصابة الأسد في كليب بشرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو
لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو
مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو
شاهد.. مبارك يكشف لأول مرة سبب تنحيه عن رئاسة مصر
مبارك يكشف المتآمر الأول على مصر خلال 25 يناير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟