يخفي وراءه قصة مؤلمة.. العثور على حصان عمره 2000 سنة .. فيديو

عثر علماء الآثار في مدينة بومبي الإيطالية علي رفات حصان يصل عمره لأكثر من 2000 سنة.



وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن الحصان لقي حتفه إثر انفجار بركان ضخم أصاب المدينة في عام 79 ميلاديا أدي إلي إبادة سكان المدينة بأكملها وتعود ملكية الحصان إلي أحد الجنرالات أو القادة العسكريين، والذي فشلت محاولة هروبه بواسطة الحصان من الكارثة التي حلت بهما.



ونقلت الصحيفة عن مدير متحف بومبي الأثري أن نهاية الحصان كانت مؤلمة للغاية، حيث فقد حياته مختنقا بسبب الرماد أو الغازات السامة.







