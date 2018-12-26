رئيس التحرير كمال الشناوي.. لم يعمل صحفيا فتقمص الدور في أفلامه.. نوستالجيا

الممثل أم الصحفي، أي المجالين كان سيبرع فيهما كمال الشناوي.. المهنة التي أحبها الشناوي وتمنى أن يمارسها في الحقيقة، وجسدها عدة مرات خلال أفلامه، وكان يقدمها في كل مرة بشغف وكأنها الأولى، أم التمثيل الذي برع فيه وأصبح اسمه واحدا من اشهر فناني جيله.



أكثر من 5 مرات جسد فيها الفنان الراحل كمال الشناوي، الذي يوافق اليوم مئوية ميلاده، شخصية الصحفي، وبرع في تقديمه وكأنه بالفعل صحفي، وهذه الأدوار الأربعة كانت ذات مضمون واحد، رحلة صحفي مغامر، ويرجع الفضل إلى أول من قدمه في هذه الشخصية المخرج كمال الشيخ الذي يعد أول من قدم الشناوي في دور الصحفي.



فالمرة الأولى كان دور "رءوف علوان" في فيلم "اللص والكلاب"، وهي قصة للأديب الراحل نجيب محفوظ وإخراج كمال الشيخ، وكان رءوف صحفيا ثائرا يحاول عن طريق قلمه الدعوة إلى مبادئ سياسية واجتماعية، وخلال رحلة رءوف يلتقي بشخص ثائر على المجتمع، حتى تأثرت شخصية رءوف به وتخلى عن مبادئه.



أما التجربة الثانية فكانت في فيلم "الوديعة" الذي كتبه وأخرجه حسين حلمي، وقدم الشناوي دور صحفي مرة اخرى، الصحفي الذي يؤمن بالحرية والديموقراطية وأن من حق الإنسان أن يقول رأيه بصراحة، دون خوف من أحد لكن الظروف السياسية تمنعه من أداء ذلك، وينتهي به الأمر إلى تحطيم قلمه، هذا القلم الذي لا يستطيع قول رأيه بصراحة، وفاز الشناوي عن هذا الدور بجائزة مهرجان تورونتو.



وفي "الرجل الذي فقد ظله"، قصة فتحي غانم وإخراج كمال الشيخ، مثل دور الصحفي الذي يلجأ إلى أساليب الإنسان الوصولي لتحقيق أهدافه الشخصية، واقترب في هذا الدور من رءوف علوان في "اللص والكلاب"، وللشيخ قصة غريبة مع الشناوي فقد رشحه في "الرجل الذي فقد ظله"، وكان كمال مسافرا خارج القاهرة، و حاول البعض إسناد الدور لممثل آخر، إلا أن كمال الشيخ أصر وعطل التصوير حتى عودة كمال الشناوي من الخارج.



وقال كمال الشناوي في حوار قديم له نشر بمجلة الكواكب عام 1973 عن هذه التجربة، ان علاقته بالصحافة قديمة، وأنه لو لم يكن ممثلا لأصبح صحفيا فعلا، ففي معهد التربية للمعلمين، كان يشترك في تحرير مجلة المعهد وكان اسمها "الجرس"، ولكثرة نشاطه جاء وقت كان هو المسئول عن معظم أعمال المجلة.



أما الفيلم الرابع كان "نورا"، قصة محمد التابعي، وإخراج محمود ذو الفقار، ومثل شخصية صحفي ثائر أيام العهد الملكي، ولأنه ثائر كان دائم التشهير بعهود الملكية، وتجري عدة محاولات لكسبه وشرائه، غير انه يظل متمسكا بقيمه ومبادئه، ثم يقع في حب فتاة، ويعلم العملاء في القصر الملكي بقصة الحب، فيحاولون استغلالها ضده، لتحطيم مستقبله السياسي والأدبي.



والشخصية الخامسة مثلها في فيلم "الهارب"، وهي شخصية صحفي يعيش حياة رخية هادئة قبل ثورة 23 يوليو، وكانت حياته عبارة عن اللهو والنساء، ولا شئ آخر، ولكن في ليلة دخل شقته شاب وطني، فطارده البوليس السياسي، لأنه يعمل ضد الملكية والحكومة القائمة وقتئذ، فيدخل في صراع حاد مع نفسه، ويروج للفساد وينتهي به الأمر إلى الانتحار، مثل كمال الشناوي في أكثر من مائتي فيلم، كان فيها الكثير من الأدوار الصعبة وحصل بها على جوائز محلية ودولية، ولكن كان دوره في "الهارب" كما قال، هو أصعب هذه الأدوار.