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تعليم

غداً.. القرية الفرعونية تقيم معسكراً ترفيهياً لأطفال مستشفى 57357

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
كريم عاطف
تقيم القرية الفرعونية، معسكراً ثقافيا وترفيهيا لأطفال مستشفى 57357 وذلك غدا الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك في ذكرى وفاة الدكتور عبدالسلام رجب، رئيس مجلس إدارة القرية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج اليوم قيام الأطفال برحلة نيلية في القرية وألعاب الكامب ثم حفل به شو العرائس والأرجواز و الساحر؛ لإضافة البهجة على وجوه الأطفال، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم. 

وأكدت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة بالقرية علي سياسة الدكتور عبد السلام رجب، التي كانت قائمة على مساعدة مستشفى 57357 والاهتمام بأطفالها، حيث تعد من أهم الأعمال الخيرية التي تقدمها القرية، حيث قام رجب بالتبرع بغرفة رعاية وقاعة تدريبات للمستشفي، إيمانا منه بمسئوليته الاجتماعية تجاه الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تخفيف عبء المرض عن كاهلهم.

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