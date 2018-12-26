غداً.. القرية الفرعونية تقيم معسكراً ترفيهياً لأطفال مستشفى 57357

تقيم القرية الفرعونية، معسكراً ثقافيا وترفيهيا لأطفال مستشفى 57357 وذلك غدا الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك في ذكرى وفاة الدكتور عبدالسلام رجب، رئيس مجلس إدارة القرية.





ومن المقرر أن يتضمن برنامج اليوم قيام الأطفال برحلة نيلية في القرية وألعاب الكامب ثم حفل به شو العرائس والأرجواز و الساحر؛ لإضافة البهجة على وجوه الأطفال، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.



