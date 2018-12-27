برلماني يطالب وزارة التعليم بسرعة صيانة مركز تدريب المعلمين بقنا

طالب النائب محمود عبدالسلام الضبع- عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى قنا، وزارة التربية والتعليم بإعادة تأهيل وصيانة مركز تدريب المعلمين الكائن بمنطقة مساكن قنا، بما يتلاءم مع قيمة وكرامة المعلمين الذين يحصلون على تدريباتهم فى المبنى.



وأوضح الضبع، بأن المركز أنشىء عام 2002 ولم يخضع لأى عمليات صيانة أو تجديد منذ افتتاحه فى نفس التاريخ، وهو ما أدى إلى تهالك الكثير من حوائط ودهانات المبنى، فضلا عن تلف الكثير من الأجهزة والاغراض الموجودة بالمكان.



وأشار الضبع، إلى أنه تفقد المبنى و شاهد تدنى مستوى المكان لعدم القيام بأى أعمال صيانة تعيد للمبنى رونقه، وقدم طلب إحاطة بالمجلس لوزارة التربية والتعليم وتمت موافقة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب على الطلب وتم إخطار الوزارة بسرعة عمل صيانة شاملة للمبنى.

