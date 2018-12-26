ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فيليب وصل من فرانكفورت وماتليدا من أمستردام.. ملك بلجيكا وزوجته فى زيارة لمصر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، ملك بلجيكا الملك فيليب وزوجته الملكة ماتليد، في زيارة للقاهرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الملك فيليب وصل إلى القاهرة قادما من فرانكفورت، على متن رحلة مصر للطيران، فيما وصلت زوجته من أمستردام على متن رحلة مصر للطيران وتم انهاء إجراءات وصولهما من الصالة الرئاسية.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يخاطب الكاف بسبب أزمة مباريات الأهلي الإفريقية

أول صور من زيارة ترامب وزوجته المفاجئة للقوات الأمريكية بالعراق

طارق يحيى: باسم مرسي إضافة كبيرة لسموحة

سيناريو تخيلي.. ماذا يحدث صباح يوم إلغاء قانون الإيجار القديم

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الفيس بوك يكشف جريمة بشعة لطبيب قتل زوجته وهى نائمة

أول تعليق من الأوقاف على واقعة استخراج جثة وإقامة زفة لها ببني سويف

البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

فضيحة الديك الرومي تضرب إنجلترا مع أعياد الميلاد

فيديو جراف| البرلمان المصري يلقن أوروبا درسا

أوباميانج يفسد فرحة محمد صلاح وهارى كين وينفرد بصدارة هدافي البريميرليج

بوجبا ينتقم من مورينيو على طريقته الخاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو
لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو
مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو
شاهد.. مبارك يكشف لأول مرة سبب تنحيه عن رئاسة مصر
مبارك يكشف المتآمر الأول على مصر خلال 25 يناير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟