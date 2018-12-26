فيليب وصل من فرانكفورت وماتليدا من أمستردام.. ملك بلجيكا وزوجته فى زيارة لمصر

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، ملك بلجيكا الملك فيليب وزوجته الملكة ماتليد، في زيارة للقاهرة.



وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الملك فيليب وصل إلى القاهرة قادما من فرانكفورت، على متن رحلة مصر للطيران، فيما وصلت زوجته من أمستردام على متن رحلة مصر للطيران وتم انهاء إجراءات وصولهما من الصالة الرئاسية.

