تناغم تشريعي بين الحكومة والبرلمان.. الضرائب تحصل 6.3 مليار بالمرحلة الأولى من قانون التجاوز.. نواب: ورقة رابحة في رفع العبء عن المواطن.. وله دور كبير في تسهيل الحركة الاقتصادية والصناعية

شيبة: تحصيل 6.3 مليار من قانون التجاوز يحمي المواطن من تحمل أي أعباء

برلمانى يعلن عن تحفظه على أداء مصلحة الضرائب في تحصيل الأموال

بدراوي يكشف أهمية قانون التجاوز الضريبي





شهدت الفترة الأخيرة تناغماً بين الحكومة والبرلمان في إصدار التشريعات وتنفيذها، مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية والمواطنين ويتمثل هذا التناغم في إصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين ويسهل من الحركة الاقتصادية والصناعية.





وحول هذا الأمر أعلن عبد العظيم حسن، رئيس مصلحة الضرائب، أنه خلال المرحلة الأولى من القانون تم تحصيل 6.3 مليار جنيه، ضريبة تم سدادها، و6.2 مليار جنيه مقابل تأخير وضريبة إضافية تجاوزت عنهم المصلحة لصالح الممولين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من القانون سوف تنتهي اليوم، الخميس.





في البداية أكد النائب ياسر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحصيل 6.3 مليار بالمرحلة الأولى من خلال قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وفر على المواطن تحمل أي أعباء .





وأضاف "شيبة" في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن نتائج تحصيل هذا المبلغ من قانون التجاوز مهم جدا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنها وفرت على الدولة أن تمول هذا المبلغ بالعجز حيث إنه اذا تم تمويله بالعجز سوف يكلف الدولة مليار جنيه تقريبًا.





وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هذا التحصيل يعد أحد طرق التناغم بين الحكومة ومجلس النواب بإصدار التشريعات التي توفر سيولة في تمويل الميزانية ورفع الأعباء عن المواطن المصري.





وفي ذات السياق قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التجاوز الضريبي يسهل الملفات الاقتصادية والتجارية ويزيد من سرعة الحركة الصناعية والتجارية.





وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة المالية وضعت تيسيرات تتنازل عن غرامات التأخير الضريبي للممولين وفق آلية معينة طرحتها لمدة 3 شهور، تنازل بمقتضاها عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المرحلة الأولى سوف تنتهي غدًا وستبدأ المرحلة الثانية التي يتم التجاوز 70% من غرامات التأخير خلال الـ 3 شهور القادمين.





من جانبه عبر النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،عن تحفظه على أداء مصلحة الضرائب في تحصيل الأموال من الممولين.





وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير أتاح للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب مدد وإعفاءات بنسب معينة، وهذا يرجع إلى قصور من مصلحة الضرائب لعدم متابعة تحصيل هذه المبالغ من الممولين في موعدها، موضحًا أنه إذا تم تحصيل هذه الأموال المتأخرة سوف تعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع.



